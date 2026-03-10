Cuatro aspectos importantes muestra la encuesta de Datum Internacional difundida el domingo por Cuarto Poder, aunque todo esté aún dentro del margen de error. Falta poco más de un mes para el 12 de abril y las fichas al fin comienzan a moverse. La foto mostrada hace pocas horas podría variar, pero entiendo que se va rompiendo la inercia que se ha visto en los últimos meses. Eso sí, lo que se mantiene es que nadie logra escalar más allá del 10% de aceptación entre los electores.

El primero punto es la caída al segundo lugar de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), a quien sin duda se responsabiliza por la apurada censura a José Jerí, para dar paso a la improvisada administración del cerronista José María Balcázar, que ni sabe qué hace en Palacio de Gobierno en medio de tantas crisis juntas. Estoy seguro que hasta la escasez del GNV, la gente la asocia con “Porky” y su bancada. Imposible saber por ahora si su tendencia seguirá a la baja.

El segundo aspecto resaltante que deja la encuesta del domingo es el crecimiento de Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), quien parece quitarle adherencias a López Aliaga. Aparece en sexto lugar con tendencia a crecer. Queda pendiente ver en los próximos sondeos si ya llegó a su techo o si ha sido impermeable a los cuestionamientos por sus presuntos nexos al gobierno de Pedro Castillo y por una foto en la que aparece al lado de Zamir Villaverde.

Lo tercero que merece la pena comentar es el estancamiento del candidato izquierdista Alfonso López Chau (Ahora Nación), quien entre febrero y marzo pasó de 5,7% a 5,5% a pasar de que en redes es mostrado como un candidato que crece día a día, especialmente en las regiones del sur del país, a pesar de la vergonzante defensa que algún momento hizo del terrorista Víctor Polay Campos. El exrector de la UNI no solo no crece, sino que más bien cae algo en la intención de voto.

Finalmente, el trabajo de Datum hacer ver que se mantiene alto el porcentaje de los que votarían blanco o viciado, y de los que no saben por quién optarían. Sumados llegan al 38,5%, lo que indica que, como en la encuesta de febrero, aún queda un gran bolsón de votos en busca de candidatos. Nada está dicho. Ni Keiko Fujimori, que aparece primera, debería estar muy segura en su ubicación. Recordemos cómo acabó George Forsyth en 2021 tras haber sido puntero por muchos meses. Ni pasó la valla. El Perú es así.