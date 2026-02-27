En el Perú hemos reducido en exceso el debate climático. Cada lluvia, desborde o sequía parece tener una explicación automática: “es el Niño”. El fenómeno se ha convertido en protagonista permanente del relato público. Sin embargo, el sistema atmosférico no funciona como un titular. Es complejo, estructural y, sobre todo, estacional.

El sistema El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) está claramente definido por la ciencia internacional. Solo se configura cuando existe un calentamiento persistente del Pacífico ecuatorial central, acompañado de cambios en la circulación atmosférica tropical y bajo criterios técnicos estrictos. No cualquier aumento de temperatura superficial califica como ENSO.

En el Perú, bajo configuraciones similares, pero no necesariamente validadas como ENSO, el foco suele centrarse en el Niño 1+2, frente a la costa norte, monitoreado por la Comisión Multisectorial ENFEN. Esta nueva labor es evaluar anomalías térmicas que pueden intensificar lluvias en regiones vulnerables. Sin embargo, su competencia es específica y regional.

El problema surge cuando ese enfoque técnico se convierte en el eje del discurso climático nacional. La lluvia en el Perú no nace de una anomalía puntual, sino de la estacionalidad. Cada año responde a los vientos alisios, al Anticiclón del Pacífico Sur y a la interacción entre Andes, Amazonía y océano. Sobre esa estructura actúan moduladores interanuales como ENSO o los calentamientos costeros, que pueden intensificar o debilitar el patrón, pero no lo generan.

Aquí emerge el desafío institucional. El monitoreo oceánico es valioso, pero el análisis integral del clima (estacionalidad, variabilidad intraestacional e interacción océano-atmósfera) requiere conducción técnica más amplia y articulada. Cuando una sola comisión concentra la narrativa, el país termina creyendo que su clima depende casi exclusivamente de un indicador costero.El Perú necesita reorganizar y jerarquizar su institucionalidad climática. No más protagonismos mediáticos y dejar de sentir natural los destares.