Mientras mayoritarios sectores del país y de la comunidad internacional reconocen el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial y se preparan para el inicio de una nueva etapa política, Roberto Sánchez mantiene su negativa a aceptar el veredicto oficial de las urnas y anuncia nuevas acciones ante instancias internacionales.

La legitimidad política no se construye únicamente cuestionando resultados adversos. Se construye, sobre todo, demostrando coherencia democrática, respeto por las instituciones y capacidad para representar a quienes depositaron su confianza en una propuesta política. La oposición cumple un papel fundamental en toda democracia, pero una oposición responsable fiscaliza, propone y debate ideas; no vive permanentemente anclada en una elección concluida.

Si la estrategia de Sánchez busca consolidarlo como referente de un sector político inconforme con el resultado electoral, debería reflexionar sobre los riesgos de convertir el cuestionamiento permanente en su principal bandera. La historia demuestra que los liderazgos duraderos se construyen alrededor de propuestas y soluciones, no exclusivamente sobre la base de agravios o denuncias reiteradas. La ciudadanía espera alternativas para enfrentar la inseguridad, la crisis económica y las deficiencias de los servicios públicos, no una prolongación indefinida de la campaña electoral.