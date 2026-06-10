Mientras se mantiene la incertidumbre sobre los resultados de la segunda vuelta electoral, es necesario precisar que es una coyuntura que exige serenidad y sentido democrático. Aunque las tendencias generan expectativas y emociones comprensibles, aún persiste incertidumbre sobre los resultados finales. Por ello, corresponde esperar con tranquilidad, prudencia y responsabilidad las cifras definitivas que deberá consolidar la ONPE.

La democracia no se construye sobre apresuramientos ni sobre conclusiones anticipadas, sino sobre el respeto a los procedimientos establecidos y a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso electoral. Es importante recordar que oficialmente no se proclamará un ganador de inmediato y que la definición de los resultados puede tomar algunas semanas. La paciencia, en este contexto, no es solo una virtud cívica, sino también una muestra de confianza en las reglas del sistema democrático.

Una vez culminado el proceso y conocidos los resultados oficiales, llegará el momento más importante: el reconocimiento y respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Tanto los candidatos como sus seguidores tendrán la responsabilidad de actuar con madurez democrática, aceptando los resultados dentro del marco institucional. Solo así será posible fortalecer la convivencia política y reafirmar el compromiso colectivo con la democracia, más allá de las diferencias y preferencias electorales.