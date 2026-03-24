No tengo la menor duda de que en los últimos años, muchas decisiones tomadas en el Poder Ejecutivo y el Congreso han surgido de alianzas de gente impresentable e integrantes de verdaderas mafias –las propias y las que les financian–, que incluso se han unido a pesar de sus radicales diferencias políticas e ideológicas, pues más importante era y es defender los intereses de sus líderes, del partido y los propios. Qué duda cabe. Por eso, ideal sería que a manera de sanción política, ninguno de los actuales legisladores sea reelecto.

Sin embargo, llama la atención que desde la izquierda se llenen la boca hablando de estos condenables chanchullos como acciones de un “pacto mafioso”, cuando muchos de ellos, por no decir todos, han sido el soporte directo o indirecto de gobiernos lumpen y verdaderas mafias cuyos cabecillas están tras las rejas, andan corridos de la justicia o afrontan procesos de investigación que llevan años en un Ministerio Público politizado que juega siempre en favor de sus intereses. A propósito, ¿ya se sabe cómo murió José Miguel Castro?

Recordemos que esos que hablan de “pacto mafiosos” son los que se aliaron con Ollanta Humala y Nadine Heredia, uno preso y la otra fugada, y con casos aún por responder ante la justicia. Son también los que estuvieron al lado de Susana Villarán, la corrupta jefa de “Los chalinas verdes”, una mafia que recibió millones de dólares de unos brasileños bribones que rompieron mano para dos campañas, a fin de asegurar la presencia en la Municipalidad de Lima de esta señora que les entregaba millonarias licitaciones.

Son los que luego de defender a capa y espada al corrupto de Martín Vizcarra, en 2021 votaron por Pedro Castillo y Dina Boluarte, que venían en la plancha de Perú Libre, el partido del hasta hoy prófugo Vladimir Cerrón, acusado de saquear las arcas del Gobierno Regional de Junín y de ser el cabecilla de “Los dinámicos del centro”. Incluso Mirtha Vásquez, una de las que más habla de “pacto mafioso”, ha sido premier del golpista y ladrón de Chota. Es la que nunca entregó la lista de los asistentes a la guarida de Sarratea.

Lo que ha pasado y pasa en este Congreso y su brazo extendido en Palacio de Gobierno, es cuestionable por donde se mire. Lo critico desde hace mucho, pero no vengan a hablarnos de “pacto mafioso” quienes han sido parte de etapas vergonzantes de nuestra historia reciente. No traten de lavarse las manos y pegarla de indignados los se ponían el polo rojo de los Humala, los que cruzaban los brazos al lado de Villarán, los que salieron a marchar en defensa de Vizcarra y los que pedían votar por el lápiz de la corrupción. Ya pues.