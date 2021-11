El pasado jueves 18 de noviembre, en el MGM Gran Garden Arena en Las Vegas, se desarrolló la más reciente ceremonia de entrega de los premios Latin Grammy que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Alfombra roja, fanfarria, estrellas de la música en nuestra idioma, shows en vivo, emoción y los trofeos de rigor, fueron los elementos esenciales de una noche en la que populares talentos latinos fueron reconocidos en diversas categorías; pero lamentablemente el Perú estuvo ausente de esa fiesta. La falta de nominados este año es el reflejo de que aún tenemos una industria que no despega, que tiene ciertos chispazos y algunos nombres que resaltan, pero que no encuentra la fórmula para exportar tanto talento existente en nuestro país. Hay una realidad de la que no podemos escapar, los nuevos tiempos en la industria del entretenimiento exigen -a quienes la integran- estar a la altura de lo que hoy se necesita para avanzar y no quedar solo como una conocida estrella del circuito local. Por eso, es justo reconocer cuando jóvenes talentos, con una mentalidad ganadora, ambiciosa y exigente, deciden manejar su carrera con esa perspectiva que se necesita para ser reconocido internacionalmente. Ese es el caso de Daniela Darcourt, que hace una semana presentó en dos noches un espectáculo pocas veces visto para una cantante joven peruana, con una puesta en escena a la altura de shows de estrellas foráneas, la artista no escatimó esfuerzo, menos inversión, con la única finalidad de marcar una pauta y definir el rumbo que tiene que ser inevitablemente el que deben seguir quienes buscan cambiar, para bien, la escena musical local. Darcourt, no solo está en la televisión, prepara sus propios contenidos en las redes, produce sus videos, hace alianzas con productores, intérpretes y compositores de peso y ahora también se luce en los conciertos, y eso hay que destacarlo. Sería mezquino afirmar que solo ella está trabajando duro para sobresalir, hay intérpretes jóvenes, hombres y mujeres, que trabajan duro en nuevas propuestas y están pensando en grande. Esa es definitivamente la actitud y el camino que deben tener presente nuestros artistas para poder competir en las grandes ligas. Es obligatorio.