Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú, informó este lunes que la agrupación política presentó de manera virtual un recurso de nulidad contra los votos emitidos por los peruanos en el exterior durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el pasado 7 de junio.

“Es una nulidad de oficio que se está solicitando al Jurado Nacional de Elecciones para que, de pleno derecho, declare la invalidez del procedimiento electoral realizado en las 119 oficinas consulares”, declaró Mendoza para RPP.

El abogado sostuvo que el sustento del pedido de nulidad de votos se mantiene sin variaciones y responde a una presunta vulneración del principio de intangibilidad electoral.

“Se ha puesto, a modo de ejemplo, lo sucedido en Buenos Aires, donde varias actas electorales, se pueden observar que han sido conformadas por miembros de una sola familia”, manifestó el letrado.

Roy Mendoza anunció además que este martes, a las 9:00 a.m., ofrecerá una conferencia de prensa para dar mayores detalles sobre este recurso de nulidad.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, había adelantado esta mañana que la agrupación política tomó esta decisión tras consultarlo con su equipo legal. Además, dijo que el recurso de nulidad incluye las denominadas “elecciones consulares”.

“La solicitud de nulidad de oficio, de las elecciones llevadas adelante en las elecciones consulares, expresamente se llama así”, refirió a la prensa.