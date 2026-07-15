Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la segunda semifinal del Mundial 2026. Este encuentro entre ambas naciones se remonta a hace décadas y podrás seguirlo en vivo en Diario Correo.

El Estadio de Atlanta será escenario de este versus entre Lionel Messi y Harry Kane. El compromiso no solo será transmitido online gratis por DSports y DGO, sino también por canales como TV Pública, Telefe y América TV.

En suelo argentino, el encuentro será transmitido a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+, DGO y Mi Telefe por TV Abierta, cable y streaming.

Además, el compromiso se jugará a las 2:00 p.m. (hora peruana). El árbitro del partido será el estadounidense Ismail Elfath.

HORARIOS

1:00 p. m. México

2:00 p. m. Colombia, Ecuador, Perú

3:00 p. m. Estados Unidos (Miami y Nueva York), Bolivia, Chile, Venezuela.

4:00 p. m. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay.

9:00 p. m. España y Francia

¿CÓMO LLEGAN ARGENTINA E INGLATERRA?

El cuadro albiceleste llega a esta semifinal tras eliminar por 3-1 a Suiza en un partido que se decidió recién en el tiempo suplementario. Lionel Messi lleva ocho goles y pelea por la Bota de Oro del que será su último mundial.

Por su parte, el cuadro de Los Tres Leones dejó en el camino a Noruega por 2-1, también en la prórroga. Harry Kane está en un nivel superlativo y suma 6 goles, misma cifra que su compañero Jude Bellingham.

El vencedor jugará la final frente a España (que venció Francia), este domingo 19 de julio, en Nueva Jersey. Mientras que el perdedor se medirá ante Francia por el tercer puesto.