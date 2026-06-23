La defensa técnica de Daniel Urresti recurrió a la CIDH para solicitar que el Estado peruano afronte un nuevo juicio relacionado con el caso Bustíos.

El exministro del Interior presentó este requerimiento ante el organismo internacional con sede en Washington con el propósito de demostrar su inocencia respecto de los cargos que se le atribuyen.

Según la defensa legal, los documentos del caso evidencian que el Poder Judicial aplicó de manera retroactiva la agravante de alevosía durante el proceso penal. Sostuvo que esta figura jurídica no se encontraba vigente en la normativa aplicable al momento en que ocurrieron los hechos materia de investigación.

En esa misma línea, la petición técnica sostiene que los magistrados de la sala penal desestimaron y otorgado una valoración insuficiente a diversos testimonios favorables. El exfuncionario denunció, a través de sus plataformas oficiales, que las autoridades judiciales omitieron la ejecución de diligencias complementarias dispuestas expresamente por la Corte Suprema de Justicia.

El texto remitido a la CIDH señala que la sentencia condenatoria final estructuró una versión fáctica distinta a la planteada por el Ministerio Público. Según el documento, la fiscalía sostuvo una modalidad de participación específica que, posteriormente, terminó siendo modificada de forma arbitraria por los jueces del tribunal para sustentar la reclusión del investigado.

La defensa ha solicitado que la comisión internacional admita el expediente y evalúe las presuntas vulneraciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Urresti, por su parte, sostuvo públicamente que busca una verdad judicial coherente que respete el principio de legalidad y la garantía constitucional de la cosa juzgada.