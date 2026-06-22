El ministro de Trabajo, Freddy Solano González, aseguró que no se emplearon recursos del Estado para el traslado de las dos hijas del presidente José María Balcázar durante el viaje oficial del mandatario al Vaticano, donde sostuvo una visita con el papa León XIV.

“Dejemos de lado cualquier tipo de crítica que no suma nada, no llega nada. Ya lo dije hace unos días, busquemos siempre la integridad, la unidad y la reconciliación nacional. Sé por cuenta propia también de que no ha habido ningún tipo de erogación de gasto por parte de las hijas del señor presidente. Entonces, creo yo que hay que dejarlo trabajar, no ha sido dinero del Estado, hay que dejarlo trabajar adecuadamente. Nos queda 42 días y hay que tratar de destrabar y sacar todo lo que podamos adelante”, manifestó Solano.

Solano exhortó a no dar continuidad a los rumores y pidió que se permita al presidente José María Balcázar desarrollar su gestión con normalidad. Sus declaraciones se produjeron tras la presentación de un nuevo reglamento orientado a proteger los derechos laborales de los trabajadores con diagnóstico de cáncer, tanto en el sector público como en el privado.

Cabe recordar que el dominical Cuarto Poder informó que las hijas del presidente Balcázar participaron en la comitiva que viajó al Vaticano con motivo del encuentro con el papa León XIV.

Asimismo, el informe periodístico también señaló que la primera dama, Blanca Nelly Quiroz, fue encargada de la organización del desplazamiento.

La delegación estuvo integrada además por ministros de Estado, funcionarios y personal de seguridad. En el marco del viaje, se confirmó la llegada del papa León XIV al Perú durante la primera quincena de noviembre.