El líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, respaldó este lunes la denuncia constitucional que presentó Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja por presuntas irregularidades en el manejo del voto de peruanos en el extranjero. Durante una visita al Congreso, el senador electo consideró que la iniciativa cumpliría los parametros legales permitidos dentro del marco institucional.

“Mire, a algunos no les puede gustar, pero mientras esté en el marco de la ley no hay ningún problema. Hay que tener paciencia y cumplir con la ley. El día que el Jurado Nacional de Elecciones diga, ‘ya cumplí mi trabajo’, da su veredicto, nosotros vamos a respetar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones”, señaló ante la prensa.

Defiende derecho a la protesta

A pocos días de que culmine el proceso de reconteo de votos y se proclame los resultados oficiales, aún existen dudas sobre si la medida impulsada por la agrupación de izquierda tendrá algún efecto real dentro del proceso electoral. Al respecto, el exrector de la UNI restó importancia a esta valoración y señaló que depende de cada interpretación y resaltó la importancia del derecho a la protesta dentro del ejercicio democrático.

“Eso depende de cada quien, ¿no? Eso depende de acá. En el año 1922 los estudiantes salieron a marchar. Para mí pacíficamente y el rector abrió sus puertas. La gente decía, ‘¿para qué?’ Era legítimo derecho a la protesta y la misma fue su nido, luego archivó el caso”, respondió a Correo.

Como se recuerda, la agrupación política dirigida por Roberto Sánchez ha cuestionado el proceso de votación de peruanos en el extranjero y ha planteado la posibilidad de anular esos resultados en el marco de sus observaciones al desarrollo electoral. Sobre ello, el líder de Ahora Nación evitó precisar su respaldo a dicha postura y prefirió centrar su respuesta en el respeto a las decisiones que adopten las autoridades electorales dentro de sus competencias.

“Yo respaldo al señor Roberto Sánchez en todo lo que sea y que esté en el marco de la ley. Por ejemplo, convocó una marcha y dijo la marcha es pacífica y salió... Pienso que debemos comprender que el Perú está dividido en dos”, expresó.