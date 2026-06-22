El canciller Carlos Pareja decidió pronunciarse tras la denuncia constitucional que presentó Juntos por el Perú por las presuntas irregularidades que atribuye al manejo del voto de peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral.

Dicho recurso fue presentado por el congresista de la Bancada Socialista y senador electo de la agrupación, Jaime Quito, quien acusó al titular de Relaciones Exteriores de una presunta infracción constitucional y de atentar contra el derecho de sufragio.

Mediante la cuenta oficial de X de Cancillería Perú, Pareja aseguró que siempre actuó con “respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano”.

“Durante el proceso electoral, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió, en estricta aplicación de la ley electoral, funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes. La calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden al Ministerio”, señala el pronunciamiento.

En ese sentido, el canciller asegura que esperará “con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa ante las instancias respectivas”.

Pareja reiteró su “reconocimiento a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto, así como a quienes participaron como miembros de mesa y personeros. Ellos son los verdaderos protagonistas de toda elección y merecen que cualquier cuestionamiento se tramite con responsabilidad, respeto a la verdad y sujeción a las instituciones competentes, sin permitir que se altere la voluntad expresada en las urnas”.

Finalmente, Carlos Pareja indicó que “el Ministerio de Relaciones Exteriores respetó escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral. Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación institucional”.

JPP ratifica denuncia constitucional contra canciller por presuntas irregularidades en el voto extranjero

Juntos por el Perú ratificó este lunes la denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por las presuntas irregularidades que atribuye al manejo del voto de peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral. El recurso fue presentado por el congresista de la Bancada Socialista y senador electo de la agrupación, Jaime Quito, quien acusó al titular de Relaciones Exteriores de una presunta infracción constitucional y de atentar contra el derecho de sufragio.

En diálogo con la prensa, el legislador sostuvo que la acusación busca establecer responsabilidades por los cambios que, según su agrupación, se habrían producido en el tratamiento y traslado del material electoral utilizado por los peruanos residentes en el extranjero. Además, señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha dado respuesta a los cuestionamientos formulados por su agrupación y, por el contrario, habría atribuido la responsabilidad de estas decisiones al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Jurado aún no se ha pronunciado respecto a ese tema. Ha sido la ONPE quien se ha pronunciado y más aún la ONPE lo que hace es lavarse las manos y decir que es el Ministerio de Relaciones Exteriores”, manifestó.

Fundamentos de la acusación

De acuerdo con la denuncia constitucional presentada por Jaime Quito, la Cancillería tuvo a su cargo la coordinación logística para el repliegue y traslado hacia el Perú de las actas electorales, cédulas de sufragio y demás documentación proveniente de los consulados y oficinas diplomáticas donde votaron ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Sobre esa base, Juntos por el Perú sostiene que las modificaciones cuestionadas durante la segunda vuelta deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Asimismo, aseguró que la Cancillería no podía realizar modificaciones relacionadas con el manejo del material electoral durante la segunda vuelta. Por ello, cuestionó los cambios efectuados en representaciones diplomáticas de países como España y Estados Unidos, lugares donde su agrupación asegura haber detectado las principales observaciones al voto en el exterior.

“Lo estamos interpelando y también lo estamos acusando constitucionalmente porque no podían realizar ningún tipo de modificación, porque el canciller también ha cambiado a embajadores de España, de Estados Unidos, donde estamos presentando y planteando las irregularidades existentes”, denunció.

Para el legislador, los procedimientos aplicados durante la jornada electoral constituyen “gravísimos vicios” que deben ser evaluados por las autoridades competentes. Incluso, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones debería pronunciarse sobre las observaciones formuladas por su agrupación y responder a los cuestionamientos planteados respecto al voto en el extranjero.

“Para Juntos por el Perú y para todo aquel que entiende de normas se han cometido gravísimos vicios”, indicó a la prensa.

El caso deberá ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde primero se analizarán los fundamentos presentados y se determinará si corresponde su admisión para investigación.