El excanciller de la República, Hugo de Zela, rechazó las acusaciones de un supuesto fraude electoral en el extranjero y las calificó como una “maniobra política” basada en el desconocimiento de la normativa vigente y de los procedimientos diplomáticos.

De Zela aclaró que la ausencia de escaneo o registro fotográfico de las actas electorales no implica una vulneración de la cadena de custodia. Según explicó, esta se garantiza desde el momento en que los cónsules reciben los documentos de los miembros de mesa, las embolsan y las sellan, manteniéndolas bajo resguardo permanente hasta su entrega formal a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Yo creo que lo que se puede pensar es que es simplemente una maniobra política; es una acusación que no tiene sustento. Porque lo que se dice es que, como no escanearon las actas, hay un rompimiento de la cadena de custodia. Esa es una afirmación absolutamente ilógica. La cadena de custodia consiste en el protocolo que hay en las medidas que se tienen que tomar para que las actas y los votos no sean alterados. El hecho de que le saquen o no le saquen una foto o un escaneo a un acta no significa que se ha roto la cadena de custodia”, declaró a RPP.

Asimismo, De Zela salió en defensa del diplomático Carlos Pareja ante las versiones que sugieren la existencia de un complot debido a que fue fotografiado junto a un exfuncionario de la administración de Donald Trump. Respecto a los cuestionamientos sobre la denominada “valija diplomática”, precisó que la Convención de Viena la define como un contenedor protegido e inviolable —ya sea un sobre, una bolsa o una caja— y no como un maletín con características de seguridad específicas.

En otro momento de la entrevista, el diplomático se pronunció sobre la investigación que la Cancillería abrió contra Stephen Haas, embajador político del Perú en Francia, a raíz de la realización de una fiesta privada en la residencia oficial del Estado peruano en París.

Tras considerar el hecho como un exceso injustificable, el excanciller recordó que los bienes del Estado no pueden utilizarse para fines particulares. En ese sentido, señaló que, de comprobarse la responsabilidad de Haas, este tendrá que asumir y reembolsar al Estado todos los gastos ocasionados por el evento.