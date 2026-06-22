La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ventaja de 40.818 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha contabilizado el 99,691 % de los votos válidos de la segunda vuelta electoral.

Según el último reporte del organismo electoral, Fujimori alcanza el 50,111 % de los votos, equivalentes a 9.188.704 sufragios, mientras que Sánchez obtiene el 49,889 %, con 9.147.886 votos.

Quedan 287 actas pendientes de resolución

La ONPE detalló que aún faltan por revisar 287 actas electorales de un total de 92.766 mesas instaladas. Estos documentos serán evaluados por los Jurados Electorales Especiales (JEE) debido a observaciones o impugnaciones presentadas.

Al considerar que cada acta puede representar hasta 300 electores, todavía quedan por contabilizar aproximadamente 86.000 votos.

La resolución de estas actas y las eventuales apelaciones podrían ser determinantes para consolidar una ventaja irreversible en los próximos días.

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Keiko Fujimori afirma que pronto podrá declararse ganadora

Durante una actividad con sus simpatizantes en el sur de Lima, Keiko Fujimori sostuvo que el resultado favorable se consolidará en los próximos días.

“¡Sí se pudo!”, expresó la lideresa de Fuerza Popular, quien afirmó que el país enfrentará importantes desafíos durante los próximos cinco años y pidió unidad entre los peruanos.

La candidata es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el Perú entre 1990 y 2000.

Roberto Sánchez insiste en anular votos del extranjero

Por su parte, Roberto Sánchez reiteró que el proceso electoral aún no ha concluido y anunció que solicitará la anulación total de los más de 300 mil votos emitidos por peruanos residentes en el exterior.

El candidato de Juntos por el Perú argumenta que existieron presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas provenientes del extranjero.

No obstante, una solicitud previa presentada para anular cerca de 2.000 mesas de sufragio fue rechazada por las autoridades electorales.

Además, las misiones internacionales de observación electoral no han reportado evidencias de fraude ni irregularidades graves relacionadas con el traslado de las actas.

JNE prevé proclamar resultados antes del 28 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé proclamar oficialmente al ganador a más tardar a mediados de julio.

La nueva autoridad asumirá la Presidencia de la República el 28 de julio para el periodo 2026-2031, en un contexto marcado por la inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes durante la última década.