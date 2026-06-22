La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, fue designada como miembro instructora de una evaluación preliminar que se realizará sobre la actuación de los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de Lima que emitieron una resolución a favor de la exfiscal suprema Delia Espinoza.

El proceso está vinculado al Expediente N° 02530-2025-0-1801-SP-DC-03, en el que el mencionado tribunal declaró fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por Espinoza contra el Congreso y que dejó sin efecto la primera de las dos inhabilitaciones para ejercer función pública –por 10 años– que le impuso el Parlamento.

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La decisión fue adoptada por el pleno de la JNJ en sesión extraordinaria, tras recibir un informe de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios sobre el desempeño de los jueces Sandro Aguilar Gaitán, Néstor Paredes Flores y David Suárez Burgos en dicho caso.

La investigación preliminar se abre tras cuestionamientos al trámite interno de la sentencia. De acuerdo con el diario Expreso, dos magistrados habrían votado tres semanas antes sin conocer el texto final del fallo y el juez dirimente Suárez Burgos terminó como ponente.

Estos señalamientos habrían generado dudas sobre la regularidad del procedimiento y motivaron que el pleno de la Junta evalúe si corresponde abrir un proceso disciplinario de oficio.

En un memorando, al que Correo accedió, la JNJ precisa que la labor de la presidenta se limita a una etapa preliminar para “determinar si existen elementos que justifiquen el ejercicio de la potestad disciplinaria” y que cualquier decisión se adoptará con respeto al debido proceso.