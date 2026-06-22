“Así fuere por un voto de diferencia, hay un virtual ganador democrático y eso se respeta, da la legitimidad”.

Así se expresaba Roberto Sánchez en junio de 2021 cuando los resultados le eran favorables a Pedro Castillo, hoy expresidente sentenciado por el golpe de Estado.

Sin embargo, ahora que los resultados no juegan a su favor y Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP) lo supera por 40,700 votos al 99.688% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Juntos por el Perú (JP) se olvidó de sus principios.

Y no solo Roberto Sánchez, sino también la mayoría de los representes de la izquierda que hoy pretende desconocer los resultados electorales, pero que en el 2021 lanzaron duras críticas al partido naranja por presentar recursos de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incluso, ahora son ellos que lo recurren a las argucias legales y movilizaciones en un intento desesperado por cambiar la votación.

Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú. Foto: Facebook / Keiko Sofía Fujimori Higuchi

CAMBIOS

El 3 de junio, cuando faltaba poco para que se realice la segunda vuelta presidencial, Sánchez -quien ya se creía ganador- hizo una exhortación a Keiko Fujimori para aceptar los resultados.

“Yo de aquí (desde Puno), demando a la señora del caos si va tener la entereza moral para aceptar los resultados. La demando y la exhortó a que se comprometa con el Perú y la democracia”, afirmó.

Sin embargo, días después de la segunda vuelta y cuando la lideresa naranja aventajó a Sánchez, el panorama para el representante de la izquierda cambió.

No solo presentó recursos de nulidad con la finalidad de anular mesas con votos en Lima y en el extranjero, espacios en los que Keiko le sacó amplia ventaja, sino que promovió movilizaciones para “defender el voto”.

El viernes, el JNE rechazó las dos apelaciones que presentó JP para anular actas, por lo tanto, la agrupación agotó la última instancia electoral que podría revertir los resultados.

Ante la derrota, Sánchez anunció que hoy presentarán una solicitud para declarar la nulidad de los votos emitidos por peruanos en el extranjero.

Para el aún congresista, el que se haya modificado el procedimiento para procesar actas consulares, vulneró principios fundamentales de la normativa electoral vigente.

“Eso se llama afectación grave a la intangibilidad de la normativa electoral, ellos cambiaron el procedimiento ¿En algún partido de fútbol han visto ustedes reglas distintas para el primer o segundo tiempo? Nosotros no estamos objetando el voto de los hermanos peruanos en el exterior, en nuestro marco jurídico su voto vale igual al de nosotros", sostuvo.

En otro momento, Sánchez cuestionó el procedimiento para apelar ante el JNE.

“Para tener justicia electoral hay que pagar. Los que han seguido la audiencia han escuchado que el magistrado dijo ¿han pagado el integro de su tasa? No hemos pagado porque en tres días nos han colaborado 780 mil soles nuestro pueblo, un vecino dio un sol, cinco soles, diez soles. Y todos los miles que han dado lo hemos repartido en los tres documentos. Primero nos denegaron todo y cuando pagamos una parte recién admitieron, pero ayer nos recordaron que pagar el íntegro es requisito", indicó.

Roberto Sánchez anunció la convocatoria de más manifestaciones. Foto: GEC

DISCURSO

No solo es la figura de Roberto Sánchez, sino también de otros representantes de la izquierda como Anahí Durand.

La integrante del equipo técnico de JP dice ahora que su agrupación no habla de fraude, pero “sí están ejerciendo su derecho a la defensa del voto”.

Su respuesta se dio en alusión a los recursos que presentó su partido para anular votos de Lima y el exterior.

Sin embargo, en 2021, Durand tenía un discurso muy diferente cuando Castillo superó a Keiko.

“Hay que respetar este proceso donde todos hemos ido a votar en igualdad de condiciones”, decía la exministra de Castillo.

Como el caso antes mencionados, hay varios ejemplos (ver infografía).

Así se pronunciaba la izquierda en 2021 y recientemente cuando pensó que ganaría la elección. (Infografía: Diario Correo)

ANÁLISIS

Sobre el recurso que presentará Sánchez, el experto en temas electorales José Naupari, explicó que no se suspende o altera el calendario electoral.

“Lo que podría alterar el resultado es un tema relacionado con actas observadas, pero atendiendo al número de actas observadas y que están pendientes de audiencia y resolución, formalmente hablando no tendría en principio la capacidad de alterar el resultado definitivo”, dijo.

En diálogo con Correo, Naupari dijo que si bien Juntos por el Perú presenta recursos de nulidad y convoca a movilizaciones, lo mismo hizo Fuerza Popular en 2021.

“Uno podría hablar de un doble discurso de ambos lados, tanto de la política como de los medios o de la academia en general. En el 2021 por un hecho se decía que no se configura fraude y ahora por ese mismo hecho consideres que hay fraude y viceversa. Quienes estaban en la otra orilla argumentaban lo mismo que JP”, recordó.

Desde su punto de vista, el hecho de que JP presente más recursos judiciales, no implica ir en contra de la voluntad popular, pero sí puede ser considerado como ejercicio excesivo de presentar recursos.

“Ahí podríamos hablar de un abuso de derecho de acceso a los recursos, porque si presentas acciones o recursos que son manifiestamente improcedentes, lo único que estás haciendo es dilatar. Eso es instrumentalizar el sistema para dilatar un resultado que a nivel de la justicia electoral no se va a poder”, apuntó.