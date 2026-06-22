Renovación Popular (RP) dio a conocer este domingo su Plan de Gobierno Municipal 2027, de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre. En esta contienda, la agrupación política participa con 22 candidatos inscritos que buscan llegar al gobierno metropolitano de Lima.

La fórmula del partido celeste está integrada por el médico Luis Rubio, quien postula a la alcaldía, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien aspira al cargo de teniente alcalde.

La presentación del plan municipal de RP se produce luego de que el pasado 16 de junio López Aliaga anunciara que no asumiría el cargo de senador para el que fue electo en los últimos comicios generales, en los que también postuló a la Presidencia de la República sin éxito, tras quedar en el tercer lugar en la primera vuelta.

López Aliaga no puede volver a postular a la alcaldía de Lima, ya que la normativa electoral vigente prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes.

El plan municipal de RP fue presentado mediante un video difundido en sus redes sociales. El material inicia con tres minutos de imágenes de la última campaña de López Aliaga, en las que aparece el exalcalde vestido con indumentaria celeste y una gorra del mismo color con la característica “R” en la parte frontal. Posteriormente, el video desarrolla las principales propuestas en materia de seguridad, transporte y la ejecución de megaproyectos viales orientados a atender la crisis de movilidad en Lima.

Seguridad ciudadana y vigilancia inteligente

El plan de seguridad de RP plantea la implementación de una red de vigilancia masiva que contempla la instalación de 10,000 cámaras con inteligencia artificial, además de la creación de unidades de élite especializadas en la lucha contra la extorsión.

Además, el plan contempla la instalación de pórticos de seguridad con sistemas de reconocimiento facial y lectura de placas, con el objetivo de identificar vehículos vinculados a actividades ilícitas en los principales accesos a la ciudad.

“Invertiremos en tecnología de última generación para identificar, localizar y capturar a quienes hoy amenazan la tranquilidad de los limeños [...]. Con inteligencia artificial y monitoreo permanente protegeremos cada zona de Lima”, indican en el video.

Eliminación de la ATU y el impulso del desarrollo de las líneas del Metro de Lima

En materia de movilidad, la agrupación política propone impulsar las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, además de la construcción de un tren de pasajeros que conecte Chosica con el Callao.

Asimismo, plantea promover una iniciativa para eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y recuperar las concesiones de peajes en la ciudad metropolitana.

Infraestructura

El programa de obras públicas contempla la ampliación de la autopista Ramiro Prialé en cinco kilómetros adicionales, así como la construcción de un túnel en La Herradura, en Chorrillos, que permita conectar la Costa Verde con los distritos del sur como Lurín y Punta Hermosa.

Además, se proyecta la implementación de una red de vías rápidas con bypasses en puntos críticos como la avenida Angamos, El Derby y la Panamericana Sur, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular.

Bienestar social

En materia de bienestar social, RP mantiene la propuesta con la que López Aliaga llegó a la alcaldía de Lima, a través del programa Hambre Cero, orientado a asegurar presupuesto para las ollitas comunes y el acceso a agua de emergencia en las zonas altas de los cerros.

En el ámbito de salud, el plan plantea la creación de nuevas sedes del Hospital de la Solidaridad, así como la puesta en valor del albergue San Vicente de Paúl para transformarlo en un hospital especializado en niños con habilidades especiales.

“Las ollitas comunes no estarán solas. El acceso al agua no puede seguir siendo un privilegio. Llevaremos soluciones inmediatas a quienes más lo necesitan”, señalan en el clip.