El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra la regidora de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, Patricia Niño Febres, y otros investigados por el asesinato del exalcalde del mismo distrito, ocurrido el 21 de mayo de 2026 en Piura. La decisión también alcanza a tres personas más vinculadas al caso, entre ellas dos que permanecen prófugas.

La resolución judicial implica a William Hernán Tezen Gonza, alias Pochola, César Augusto Sánchez Cornejo, alias La muerte, y Fabricio Sebastián Fiestas Susanival. Los dos últimos cuentan con orden de captura debido a que no han sido ubicados por las autoridades.

Según la decisión del juzgado, la medida se sustenta en la existencia de elementos que los relacionan con el crimen del exburgomaestre. El proceso continuará mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Hipótesis de la investigación fiscal

La investigación señala que Patricia Niño habría mantenido comunicación con uno de los investigados para coordinar información sobre los movimientos de la víctima. Este dato habría sido utilizado para facilitar la planificación del ataque.

Además, se atribuye a otros implicados labores de seguimiento previo y apoyo logístico al presunto autor del asesinato. Entre estas acciones se incluye vigilancia y alojamiento antes del crimen, según la tesis fiscal.

Dos de los investigados permanecen no habidos y son buscados por la Policía Nacional tras la orden de captura vigente. Los demás deberán cumplir la medida de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.

El proceso judicial se mantiene en etapa de investigación preparatoria y busca determinar el nivel de participación de cada uno de los implicados en el homicidio.