Al cierre del primer trimestre de 2026, la región Arequipa contabilizó un total de 224,313 conexiones de internet fijo, según los últimos datos oficiales reportados por las empresas operadoras al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Esta cifra confirma una tendencia al alza en la digitalización regional, registrando un crecimiento de 3.80 % en comparación con el mismo periodo del año 2025, cuando se computaron 216,100 conexiones.

AUMENTO

De acuerdo con la información sustentada por el OSIPTEL durante la reciente reunión del Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística Departamental, Arequipa se consolida como la segunda región con mayor número de conexiones a nivel nacional, excluyendo a Lima y Callao.

A nivel macro, el mercado arequipeño representa el 5.42 % del total de las conexiones de todo el Perú. Cabe destacar que, al cierre de este primer trimestre, el país superó la barrera de los 4.13 millones de conexiones de internet fijo en todo el territorio nacional.

El reporte extraído del portal informático PUNKU de OSIPTEL también arroja cifras sobre la telefonía móvil en la Ciudad Blanca. Al término de marzo de 2026, Arequipa alcanzó un parque de más de 2.15 millones de líneas móviles en servicio.