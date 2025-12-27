Hace casi medio siglo le preguntaron a Jorge Basadre cómo cerrar el abismo social del Perú, ese socavón que atraviesa nuestra historia como una herida sin sutura. La respuesta del historiador fue tan sencilla como monumental: justicia social acompañada de un auténtico desarrollo nacional, uno que no solo engrase las máquinas de la riqueza, sino también eleve la educación, la cultura y la vida cívica de los peruanos. Basadre marcó la ruta. El país, como suele hacerlo, decidió tomar el desvío hacia ninguna parte. Porque hoy, casi cincuenta años después, no solo no se avanzó en esa dirección: retrocedimos con entusiasmo digno de causa noble. La reciente encuesta de Datum lo grita sin metáforas: el 76% de peruanos siente que el país está bastante o totalmente dividido. No se trata ya de una fractura; es una demolición sistemática. Y lo más irónico es que todavía nos sorprendemos cuando ese resquebrajamiento se amplifica en cada proceso electoral.

Ojo que la mitad del país (58.4%, según Datum) percibe que el Estado beneficia más Lima que al resto del país. Las regiones miran hacia la capital no como referencia sino como un recordatorio de lo que no les toca: presupuesto, atención, infraestructura, oportunidades. Ese desequilibrio histórico ha moldeado un país donde la distancia no se mide en kilómetros sino en desigualdades.Pero lo verdaderamente indignante —lo que debería encender alarmas y no solo suspiritos de resignación— es preguntarnos quién rompe esta posibilidad de unidad nacional. La respuesta es tan obvia que casi da vergüenza formularla: quienes nos gobiernan. Gente que ni siquiera tiene una vaga intuición de lo que significa integrar un país, pero sí un talento feroz para dividirlo. Predicadores del odio disfrazados de estadistas, vendedores de resentimiento al por mayor, especialistas en la polarización como estrategia y refugio. El Perú no se divide solo: lo dividen. Y mientras los herederos de Basadre siguen esperando que el país algún día madure, los que manejan el poder continúan perfeccionando el arte de incendiarlo. Porque unir requiere visión; dividir, en cambio, solo exige mezquindad. Y en eso, nuestros políticos son verdaderos maestros.