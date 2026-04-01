Espero que la elección del 12 de abril sirva para jubilar definitivamente a los actuales candidatos presidenciales Fernando “Popy” Olivera (Frente Esperanza) y Yohnny Lescano (Cooperación Popular), dos dinosaurios y exponentes del caradurismo en la política peruana que nada aportan y que, además, todos saben –incluyéndolos– que jamás saldrán elegidos porque la gente está al tanto de quiénes son y el pasado que arrastran, tal como lo muestran las encuestas publicadas en los últimos días.

Desde hace cuatro décadas Olivera se viene promocionando como el gran “moralizador” del Perú, cuando ha sido aliado incondicional, ministro de Justicia, breve canciller y embajador en España, nada menos que del gobierno del ladrón de Alejandro Toledo, uno de los presidentes más vergonzantes que hemos tenido en nuestra historia. No se da cuenta que salido su archienemigo Alan García de la escena por su fallecimiento en 2019, ya no tiene nada que hacer en la política, salvo generar un poco de show.

Quizá la parodia que le hacía Carlos Álvarez en los años 80 y 90, le generó cierta simpatía y vigencia entre la gente que le gustaba la política de la chacota y el vacilón, siempre bajo el apelativo de “Popy”, un payaso venezolano en esos tiempos conocido. Pero todo ha cambiado. Los nacidos en este siglo ni deben saber quién es. Lo deben ver como un personaje que aparece cada cinco años para atacar en los debates y no proponer nada, para al final sacar apenas un puñado de votos. Muchos se preguntarán: ¿para qué postula?

Algo similar sucede con Lescano, quien fue legislador durante casi 20 años para acabar como empleado del Congreso al servicio de uno de “los niños”, esos tristes personajes que se vendieron por un plato de lentejas frías al gobierno de Pedro Castillo. Hace un tiempo en Correo le sacamos una portada dando cuenta de que mientras criticaba al Poder Legislativo de espanto que padecemos, no tenía mayor reparo en cobrar puntualmente su sueldo de asesor. ¡Buen provecho, candidato!

En el último debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo único que han dejado ambos es un poco de ataques, gestos, poses y demás. ¿Propuestas?, ¿planes? Nada digno de ser recordado, por lo que es evidente que su intención de voto seguirá yendo hacia el piso, tal como lo registran los últimos sondeos. Los dos han sido ya candidatos presidenciales, y saben que por más que repitan una y otra vez que “la verdadera encuesta es el 12 de abril”, no pasarán la valla.