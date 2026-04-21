Es evidente que el desmadre ocurrido durante las elecciones del 12 de abril atrae la atención de la mayoría de peruanos. Sin embargo, no podemos dejar de mirar al actual gobierno, el del comunista octogenario José María Balcázar, que acaba de dejar sin efecto una vital compra de aviones de combate, se alista a dar más recursos a la quebrada Petroperú, no ha objetado el despilfarro de plata que aprueba el Congreso y en Chiclayo ha soltado unas expresiones tan lamentables con su precaria administración.

La suspensión de la compra de 24 aeronaves F-16 de fabricación estadounidense no solo nos deja como zapatilla vieja ante los ojos del mundo por lo informales y hasta chichas que podemos ser en materia de palabra empeñada y cumplimiento de compromisos. También nos mantiene desarmados y sin capacidad de disuasión en la región. Apenas el año pasado, el gobierno de Colombia, que acaba de comprar una flota nueva de cazas suecos, salió a reclamar soberanía en una isla de nuestra región Loreto.

De otro lado, ya se ha alertado que habrá más plata de todos los peruanos para mantener a flote de manera artificial a Petroperú, solo por motivos ideológicos y no técnicos; mientras que no hay de dónde sacar recursos para pagar pensiones y beneficios aprobados por el Congreso, y que el Poder Ejecutivo ni se dio el trabajo de observar. ¿A quién le van a quitar fondos para cumplir con esto? Bueno, a Balcázar no le interesa porque ya se va, y el paquete tendrá que cargarlo el que venga después. Irresponsabilidad total.

Y por si fuera poco, el último fin de semana, desde Chiclayo, el caballero que ocupa la Presidencia de la República lanzó una frase lamentable, con la que “sacó pecho” de que en su equipo ministerial no había “blancos, acaudalados ni caciques”, sino “amigos del mismo nivel social”. Sí, ese señor nos gobierna por culpa del Congreso de los bellidos, acuñas, lunas y cerrones que por el bien del Perú, han sido borrados del firmamento político para no verlos por al menos en cinco años.

Prestemos atención a lo que sucede en el tema electoral que tiene para rato, pero no descuidemos la administración de un señor tan lamentable como Balcázar que, como estaba previsto, viene causando grandes daños al país. Y a propósito, ¿cómo va la lucha contra la criminalidad? ¿Alguien sabe qué hace el ministro del Interior? Es más, ¿tenemos un responsable de esa cartera? Lo pregunto porque todos los días siguen robando, matando y extorsionando. Es más, ¿tenemos gobierno?