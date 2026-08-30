La noche del pasado viernes, la Presidencia del Consejo de Ministros presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley a través del cual, el Poder Ejecutivo solicita facultades para legislar, por 120 días, en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributaria, simplificación administrativa y otros.

La solicitud se entregó justo cuando la gestión Fujimori cumple un mes en el gobierno y plantea 66 pedidos divididos en ocho bloques temáticos. Revisada la norma, lo que solicita el Ejecutivo es legítimo y urgente, pero también es bastante amplio y eso podría hacer que el Congreso lo rechace.

El argumento de que la vía legislativa es muy lenta para la situación que vive el país más la “celeridad para analizar el pedido y aprobarlo” solicitada por la jefa de Estado al Congreso podría leerse por un sector del Legislativo como una imposición del Ejecutivo al Parlamento y haría que el trámite se complique más

El Congreso, por su parte, puede esgrimir que un Ejecutivo que lleva un mes en el poder, no puede pedir “celeridad” ya que deben revisar punto por punto lo que al gabinete le tomó un mes exacto definir.

Esperemos que prime el bien común y que la norma sea revisada sin apasionamientos ni ideologías.