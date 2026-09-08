¿Qué tipo de regulador necesita el Perú para impulsar inversión, fortalecer la seguridad energética y acompañar el crecimiento económico? La respuesta no pasa por tener un regulador más permisivo, sino uno eficiente, técnico y predecible.

En sectores como hidrocarburos y energía, la predictibilidad regulatoria es especialmente relevante. Se trata de actividades que requieren grandes inversiones, horizontes de largo plazo y decisiones empresariales que se toman considerando reglas claras y consistentes en el tiempo.

Cuando existe incertidumbre regulatoria, los proyectos pueden retrasarse, encarecerse o perder viabilidad. Por ello, la calidad regulatoria también forma parte de las condiciones necesarias para atraer capital y sostener inversiones que atiendan las necesidades energéticas del país.

Osinergmin cumple un rol fundamental: fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las normas. Esa responsabilidad debe ejercerse con firmeza, pero evitando que la supervisión genere barreras, sobrecostos o demoras innecesarias. Un regulador independiente no beneficia únicamente a las empresas o a quienes toman decisiones de inversión. Beneficia directamente a todos los ciudadanos, porque una institucionalidad sólida permite contar con mejores condiciones para desarrollar infraestructura y mayores posibilidades de garantizar un suministro energético seguro y eficiente.

Para ello, las decisiones del regulador deben responder a criterios técnicos y económicos, con procedimientos claros y una actuación institucional alejada de cambios arbitrarios o decisiones coyunturales.

Hoy existe una oportunidad para fortalecer esa institucionalidad. En el marco de una próxima elección y nombramiento de miembros del Consejo Directivo, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha presentado una propuesta de modificación del decreto supremo vinculada al proceso de selección del Consejo Directivo de Osinergmin.

La propuesta busca que dicho proceso sea más transparente, meritocrático, competitivo e independiente. Fortalecer la selección de quienes integran el Consejo Directivo es importante para reforzar la autonomía técnica del regulador y la confianza de quienes evalúan inversiones de largo plazo.

Mejor regulación no significa menos control. Significa reglas claras, decisiones técnicas y una institucionalidad que facilite que las inversiones para nuestra seguridad energética y crecimiento puedan concretarse.