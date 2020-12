Qué mensaje capta más adherentes:(votantes) “subir sueldo mínimo”, “devolver lo pagado a la ONP”, “cambiar la constitución” (la actual no resuelve el problema de los pobres y falta de servicios públicos de calidad), “derogar la ley agraria que explota a los agricultores”, o, “hay que cuidar la estabilidad macroeconómica”, “la ONP no tiene el dinero personalizado, acumulado”, “la actual constitución ha garantizado la estabilidad y el crecimiento”, " la ley agraria ha permitido el crecimiento exponencial de las exportaciones”, etc.

Ahora pongan unos y otros mensajes en boca de los candidatos presidenciales y congresales: ¿es tan difícil darse cuenta cuáles contarán con más votos y entender por qué se eligieron a los actuales congresistas especialmente en el contexto electoral de la pandemia que agudizó las falencias del estado?

Si no va a plantearse una comunicación más didáctica y comprensible por parte de los candidatos que representan a ese segundo bloque, los primeros ganarán con holgura, salvo que para variar, los segundos digan una cosa en la campaña y hagan otra una vez elegidos (acumulando mayores frustraciones)

Por eso, cuando hablo insistentemente de innovar la pedagogía y de educación ciudadana, me refiero a lograr que los estudiantes tengan la capacidad de abordar temas de la vida real, indagar, informarse, confrontar criterios y viabilidades, tener criterios de razonabilidad, y nada de eso se logra con el sistema oficial vigente que no los hace pensar y que estandariza el desempeño de los estudiantes en función del parecer del profesor, en representación del Minedu.