El 23 de enero del 2020 fue el día con la mayor cantidad de dióxido de carbono en toda la historia de la humanidad, según medición del observatorio Mauna Loa en Hawái, Estados Unidos. Pocos días después la temperatura en la Antártida la temperatura superó por primera vez los 20 grados y en Arabia Saudí bajó de 55 grados a -5 en pocos meses. Los científicos han calificado esto como algo anormal.

Es evidente que el calentamiento global está generando que el clima sea un caos y los desastres naturales sean más frecuentes en el mundo. La vida de todos se altera con lluvias, inundaciones, huaycos y aluviones de grandes proporciones.

En el Perú, los fenómenos climatológicos se vuelven cada vez más destructivos. Hace poco ocurrió en Tacna y luego en el Cusco. Las consecuencias fueron devastadoras. Muchos dicen que esto recién comienza y hasta han pronosticado que en los próximos días habrá más emergencias en todo el país. ¿Estamos preparados? Claro que no. La gente sigue habitando zonas peligrosas y las construcciones informales campean junto a las quebradas, el sistema de salud no tiene capacidad para asistir a los afectados con prontitud y las autoridades no cumplen sus funciones y no previenen eventos de esta naturaleza.

El escrito, político y excandidato a la presidencia de Estados Unidos, Harry Browne, para cuestionar y ridiculizar al poder decía: “El Gobierno te rompe las piernas, te da una muleta y dice. ‘Si no fuera por el Gobierno, no podrías caminar”. Por supuesto, alude a la inacción del Estado para bienestar a sus ciudadanos.

Hoy nuestro Gobierno está advertido de lo que puede suceder en el futuro próximo. Ya vimos de cerca su grado de inoperancia para temas puntuales, esperamos que no se aleje más de los reales intereses de los peruanos. Es momento de decidirse y actuar.