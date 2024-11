Uno de los logros invisibles del Foro APEC 2024 es que los zurdos peruanos se estrellaron con la realidad que han negado en cada elección desde el 2001. La izquierda peruana aprovechó la falta de conocimiento de la actualidad política internacional por parte de muchos peruanos para engañarlos, pero su relato es insostenible ante la realidad. Por años crearon una gran mentira sobre China, calificándola como “exitoso” modelo comunista, también pusieron en un pedestal los “experimentos socialistas” como Venezuela, Cuba y Bolivia. De estos últimos resaltaron sus bondades en el campo social (acceso a educación y salud) así como su supuesta prosperidad económica. El Foro APEC ha permitido desnudar ante todos los peruanos la realidad de los países y las mentiras de la izquierda.

No, China no es comunista, es un modelo mixto y comenzó a crecer desde que gracias al liderazgo de Deng Xiaoping se implementaron políticas de apertura económica. Actualmente el modelo liderado por Xi Jinping no es ni por asomo el modelo cubano o norcoreano. Pero durante años los rancios comunistas peruanos mienten sobre China, quien dicho sea de paso es socio APEC (foro promotor del libre mercado) desde 1991. Se cayeron también los cuentazos sobre Cuba, Venezuela y Bolivia, hoy en una crisis total. Ninguno de esos países es un actor relevante en espacios internacionales, no crecen económicamente, sus servicios básicos están abandonados, la pobreza crece a ritmo galopante y son los principales flujos migratorios regionales.

Los zurdos peruanos se estrellaron con la realidad: su modelo es un fracaso y todo pais que quiere crecer o desarrollarse tiene que basarse en la economía de mercado. Pese a la tremenda dosis de realidad, estoy seguro de que personajes ignorantes y negacionistas como Antauro Humala o Vladimir Cerrón seguirán con su mensaje ensalzando una China que ya no existe o una Cuba que se hunde.