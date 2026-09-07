Cerca de 135 318 policías resguardan el país, de los cuales 10 000 son oficiales y los restantes son suboficiales, según el Estado Situacional del Personal Policial, de diciembre de 2025 al 1 de enero del presente año. En promedio, contamos con 394 agentes por cada 100 000 habitantes, unos 40 por cada 10 000 personas. No serán los suficientes para combatir el crimen, pero se necesita más calidad que cantidad.

La pregunta de siempre es qué hacer para frenar la delincuencia, y, según lo que he podido evidenciar, la respuesta recae sobre la necesidad de hacer una reforma policial que incluya una purga del personal y mayores restricciones para vestir el uniforme institucional. Y no hablo de los oficiales, que culminan su carrera en cinco años, sino de los suboficiales que apenas en un año salen a patrullar las calles.

La corrupción en algunas áreas policiales, lamentablemente, no permite que los planes de seguridad puedan ser ejecutados con pulcritud. En varias bandas delincuencias aparecen sumergidos malos agentes que se dejan llevar por el dinero fácil.

Necesitamos que las escuelas de suboficiales sean más rigurosas en el registro de los candidatos a policías. No se debe permitir que hijos de criminales puedan ingresar a la institución. Tampoco se debe pasar por alto que policías con procesos judiciales sean parte de los planes de seguridad. La criminalidad también tiene sus infiltrados, por lo que se debe reducir este riesgo.

No se trata de cantidad sino de calidad policial. La Libertad, donde el último domingo asesinaron a cuatro personas, tiene 246 policías por cada 100 mil habitantes. De ese grupo, ¿saben cuántos no tienen procesos disciplinarios abiertos? Creo que un buen punto de partida sería separar la paja del trigo.