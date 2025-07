A un capítulo de finalizar “Chespirito: sin querer queriendo”, la serie de HBO Max sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, no hay que ser demasiado avispado para concluir, que la historia, producida y escrita por los hijos del humorista, Roberto y Paulina Gómez Fernández, tiene una fuerte carga de revancha; aunque ambos lo nieguen en cuanta entrevista ofrecen a la prensa azteca. La producción de factura y dirección impecable, si bien tiene capítulos notables en los que se cuenta el origen de los personajes de la vecindad del Chavo y los inicios de “Chespirito”, apuesta como hilo conductor de la trama la relación extramatrimonial del guionista y actor con Florinda Meza. Cual melodrama clásico de la televisión mexicana, la popular doña Florinda es retratada como la gran villana de la historia, que deja en el camino al “otro malo” de la serie, Carlos Villagrán. Ella está detrás de los conflictos que se generan en el grupo de actores de El Chavo, también es quien enamora a Gómez Bolaños, sin importarle estar comprometida para casarse. El humorista es “la víctima” de Meza, como si no tuviera capacidad de reacción ante una relación extramatrimonial. “Estamos hablando de una verdad. Posiblemente, los eventos, no todos, fueron reales de manera precisa y exacta, pero sí están impregnados de absoluta verdad”, declaro Paulina Gómez Fernández, la hija del cómico que fue la principal guionista de “Sin querer queriendo”. Si nos ceñimos a sus palabras, y a lo que vemos en la serie, Florinda Meza dejó los escrúpulos de lado para dañar a Graciela Fernández, la madre de los seis hijos de Gómez Bolaños; ella es la víctima en una historia de traición y engaño, y la verdadera heroína de la trama. Definitivamente, y lo vemos con frecuencia en alguna serie o película sobre un personaje mediático, siempre lo que se cuenta dependerá de la visión del creador, de lo que este quiera relatar y sobre todo cómo quiere que el personaje se proyecte ante los espectadores. “Chespirito: sin querer queriendo”es lo que los hijos de Roberto Gómez Bolaños han decidido que veamos de él, con sus luces y pocas sombras. Se anuncia que Florinda Meza alista un documental en el que en que relatará su versión de su relación con el comediante. Ante esto, Paulina Gómez Fernández ha opinado: “Todo el mundo tiene ganas de contar su historia y ¿por qué no habría de hacerlo?”.