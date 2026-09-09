Tras 45 días de gobierno, Keiko Fujimori y Fuerza Popular muestran escasas iniciativas para enfrentar los graves problemas del país, carentes de políticas para remontar la crisis de inseguridad que sufrimos, y menos enfrentar los efectos de El Niño de gran magnitud que viene.

Por “suerte” para el gabinete Luis Galarreta, la Constitución vigente elimina el voto de confianza porque la presentación que hizo fue para el olvido. Las promesas sobre recuperar la seguridad ciudadana y la autoridad del Estado, van quedando en nada.

Tras marchas y contramarchas, el pedido de delegación de facultades terminó siendo una solicitud de “receso del funcionamiento del Congreso, por 120 días”.

En campaña electoral Fujimori planteó gobernar como lo hiciera su padre, y recordamos claramente el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, cerrando el Congreso para luego concentrar el poder quebrando la institucionalidad y dando pase a una gran corrupción.

El equipo de Fujimori recicla figuras con antecedentes policiales, judiciales o capacidades desconocidas, su discurso “político” sostiene el uso de la fuerza como mecanismo para resolver problemas y reitera la distribución de prebendas para ganar adhesiones por su incapacidad para concertar en lo mínimo.

La incompetencia parece ser su sello y, ante las graves dificultades sin resolver, los oportunistas y aventureros podrían encontrar eco, dándole la razón a Marx, quien escribiera: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”. Queda mantener la defensa de nuestros derechos organizándonos unitariamente.