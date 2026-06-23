Una de las primera labores que tiene que emprender el nuevo gobierno es ordenar, limpiar a fondo, moralizar y poner a trabajar en beneficio de los asegurados a Essalud, que en los últimos cinco años se ha convertido en un botín político donde se han dedicado a todo, menos a dar una buena atención a quienes deben esperar meses por una cita médica o fecha para una operación, incluso “de urgencia”.

Hace falta una reingeniería a fondo, pero también urge el compromiso del sector privado, que tiene asiento en el directorio de Essalud porque las empresas privadas también aportan por sus trabajadores en planilla, para que no veamos nuevamente a la institución en manos de ineptos, sinvergüenzas y corruptos que responden a los intereses de sus “padrinos” políticos, que la han convertido en el verdadero desastre que es hoy.

Nunca más puede haber adultos mayores haciéndo colas desde las cinco de la mañana por una cita que se la darán el próximo año, o comprando medicinas con su dinero cuando tiene derecho a que se las den sin pago alguno, o siendo “derivados” a una clínica privada donde atiende –y cobra– el mismo médico que trabaja en Essalud. Nunca más oficinas llenas de burócratas cuando lo que faltan son médicos y enfermeras.

Lo que tiene que haber en Essalud es casi una refundación que permita al Estado dar una atención en salud digna de seres humanos, y no veamos más en el Hospital Edgardo Rebagliati, por citar solo uno ubicado en Lima, a gente que llega por emergencia y es dejada por dos o tres días en un pasillo esperando en una silla de ruedas, hasta que se le consiga una cama.