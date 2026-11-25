El gobierno fujimorista muestra admiración por el camino represivo y la fuerza bruta para “asegurar la tranquilidad” de los ciudadanos, combatir la inseguridad y el crimen organizado tras seis meses de desgobierno. La visita del papa león XIV confirmó su orfandad e intolerancia ante las críticas.

Buscando manipular la realidad, todos podremos ser considerados “terroristas, proterroristas, afiliados al terrorismo, o simplemente terrucos”, si nos atrevemos a opinar críticamente, movilizarnos defendiendo nuestros derechos o los estudiantes por su derecho a la educación pública.

La detención de artistas contestatarios como Pedro Mo (Pedro Mosqueira) en Cusco y Brenda Jah (Brenda Mejías) en Lima, los hermanos David y Polidoro (invidente) Tapullima en Tarapoto, pretendiendo acusarlos de ser del MRTA, no solo es ridículo. Demuestra ignorancia irresponsable. ¿Desconocer el valor histórico del dirigente campesinos Saturnino Huillca expresa desprecio por la historia popular o, pretenden desaparecerla? ¿Y, pretenden acusarlo de ser fundador del MRTA?

La ratificación de la sentencia condenatoria de Guillermo Bermejo es indignante e injusta frente a dos fallos exculpatorios previos, mostrando el avance de la subordinación del Ministerio Público y el Poder Judicial que no oyen, no ven y no hablan cuando se trata de los crímenes sexuales contra las niñas de la Amazonía.

Están cercenando nuestro espacio ciudadano. Recordemos a Niemöller: “Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista…luego vinieron por mí y, para entonces, ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”.

Requerimos organización y unidad para enfrentarlos.