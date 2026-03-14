Como no podía ser de otra manera, este Congreso con 88 aspirantes a la reelección ha cometido una nueva irresponsabilidad con la estabilidad económica del país al aprobar en segunda votación y sin el menor criterio técnico, que los casi 350 mil trabajadores públicos que están bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), pasen a cobrar desde este año dos gratificaciones equivalentes a un sueldo completo cada una, y Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

Esto es populismo del más barato, es demagogia electorera pura que a la Caja Fiscal le va a costar más de tres mil millones de soles al año de manera permanente. ¿De dónde saldrá la plata? Nadie sabe, pues ni siquiera ha sido contemplada en el presupuesto, pero es lo que menos interesa a los legisladores de todas las bancadas que están generando un gran forado en la Caja Fiscal con la única finalidad de que la gente beneficiada les “agradezca” con su voto este 12 de abril.

Nadie en su sano juicio podría oponerse a que los trabajadores públicos estén en planilla y no bajo el régimen CAS, y que gocen de todos los beneficios. También sería ideal que tengan lugares cómodos para trabajar, seguros médicos para ellos y sus familiares, movilidad, alimentación, clubes de esparcimiento y demás, todo lo que quiera, pero no hay plata para eso. Somos un país con múltiples necesidades, de vida o muerte. Y el dinero en las arcas públicas no se genera con leyes del Congreso.

Para que haya plata se necesita, sobre todo, más inversión peruana y extranjera, poner en marcha proyectos mineros que traen millonarios recursos y achicar la informalidad para que haya más gente que pague impuestos. Pero eso no se da de la noche a la mañana. Lo graves es que si quieren contar desde este año con los tres mil millones de soles para pagar a los beneficiarios del CAS, van a tener que quitar recursos a otras áreas como salud, educación, seguridad, obras de prevención y demás.

Este Congreso que se va está haciendo un inmenso daño al país con su irresponsabilidad. Y ojo, que no es solo la izquierda castillista la que está perforando las cuentas públicas a cambio de unos cuantos votos. La llamada derecha se ha puesto del mismo lado. Cuando se trata de reelegirse o hacer normas en favor de ellos mismos, no existen diferencias. Por eso la gente está harta de la mayoría de ellos y dudo que muchos puedan repetir el plato por más que ahora, en el tramo final, regalen la plata de todos los peruanos.