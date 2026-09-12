En distintas culturas, el tótem representaba identidad, protección y cohesión del grupo. Derribarlo era, por tanto, mucho más que tumbar un objeto: suponía desafiar aquello que simbolizaba. Algo parecido intentó el pasado 2 de septiembre el senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú, durante la presentación de Julio Velarde ante el Senado para su ratificación al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En lugar de reconocer una de las pocas instituciones públicas cuyo prestigio trasciende gobiernos e ideologías, decidió embestir contra ella. Al escuchar los reconocimientos a Velarde, sentenció que simplemente había cumplido el trabajo encomendado “y punto”.

Cumplir el trabajo, por cierto, no es poca cosa en el Estado peruano. Menos aún durante casi veinte años, seis presidentes y recurrentes crisis políticas, preservando la autonomía del BCRP y la estabilidad monetaria.

En 2025, la inflación promedio fue apenas 1.5%. Morales intentó luego cuestionarlo con argumentos sobre la inflación estadounidense. Velarde necesitó pocas palabras para explicar que esta no tiene por qué trasladarse al Perú si el Banco Central hace bien su trabajo. No es la primera vez.

En 2024, congresistas de izquierda cuestionaron a Velarde por empleo, salarios y demandas sociales, asuntos ajenos al mandato del BCRP. Cuestionar instituciones es saludable. Hacerlo sin argumentos ni conocimiento no lo es. Para tumbar un tótem cimentado en autonomía, capacidad técnica y resultados se necesita bastante más que ideología y grandilocuencia. Una vez más, lanzaron la piedra. Y una vez más, terminó rebotándoles.