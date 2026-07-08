Entre los primeros anuncios de la presidenta electa Keiko Fujimori, uno de los que ha generado mayor tranquilidad en diversos sectores, ha sido su decisión de ratificar a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Más allá de las simpatías o discrepancias políticas que pueda despertar el nuevo gobierno, esta decisión constituye una señal positiva de continuidad institucional y responsabilidad económica en un momento en que el país necesita recuperar confianza y estabilidad.

Han pasado muchos gobiernos en los últimos años y Julio Velarde se ha consolidado como una de las figuras más respetadas de la gestión pública peruana. Su permanencia al frente del Banco Central ha coincidido con períodos de estabilidad monetaria, control de la inflación y fortalecimiento de la credibilidad de una de las instituciones más sólidas del Estado. En un país donde la incertidumbre política ha sido una constante, el Banco Central ha representado un importante factor de equilibrio y confianza para los ciudadanos, los inversionistas y los agentes económicos.

La ratificación de Velarde también transmite un mensaje relevante: las instituciones deben estar por encima de las coyunturas políticas. La fortaleza de un país no depende únicamente de sus gobernantes, sino de la capacidad de preservar organismos técnicos que funcionen con autonomía, profesionalismo y visión de largo plazo.