Hoy el Perú será escenario de un hecho que no ocurría desde hace más de tres décadas. Se elegirán a las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados. Esta elección marcará la pauta de cómo será relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en los próximos cinco años y ya nace dividida.

En el Senado se prevé un empate. Las derechas de Fuerza Popular y Renovación Popular suman 30 votos y las izquierdas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación, otros 30. Ninguna lista alcanzaría la ansiada mitad más uno que exige el reglamento y aquí la única salida es negociar. Esperemos que esta sea negociación sea pública para que la ciudadanía tenga claro que, si bien sus senadores están en las antípodas, pueden poner su ideología de lado por el bien común. Basta de negociaciones bajo la mesa.

En Diputados el tema es distinto y un poco más claro. Se necesitan 66 votos para ganar y Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación presentaron una lista única que suma 74. Poco antes del cierre del plazo, Fuerza Popular y Renovación Popular también presentaron lista.

Sin importar qué ocurra hoy, la elección de ambas mesas directivas definirá el tono entre el gobierno de Keiko Fujimori y el Parlamento. Ahora solo queda ver si el Congreso elegirá el camino del contrapeso útil o el de oponerse porque sí.