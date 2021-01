Por estos días los ojos han estado puestos en Trujillo por ser la ciudad donde se realiza el diálogo entre representantes del gobierno y los trabajadores del sector agroexportador, a fin de poner paños fríos y acabar con el conflicto que en diciembre generó dos veces el ilegal bloqueo de la Panamericana Norte y cuatro muertes que son materia de investigación.

Sin embargo, el lunes último, el gobernador regional Manuel Llempén -de APP, el mismo partido del viajero Luis Valdez-, ha lanzado una alerta al señalar que en su jurisdicción, en el ámbito del Ministerio de Salud, ya no hay camas UCI para atender a los afectados por el coronavirus, donde las siempre conservadoras cifras oficiales registran cuatro mil 110 fallecidos desde que empezó la pandemia en marzo pasado.

La autoridad regional se quejó que los 15 ventiladores mecánicos que fueron enviados a Lima para su reparación, aún no han sido devueltos, por lo que la situación es muy crítica. Este difícil panorama en La Libertad ya había sido advertido desde el 29 de diciembre último. No obstante, no hay respuesta alguna. Quizá el congresista Valdez podría hacer algo para mejorar la atención de sus votantes.

De acuerdo a lo que informamos ayer en Correo La Libertad, el temor de las autoridades regionales es que tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el número de casos comience a incrementarse a partir de la próxima semana, lo que saturaría aún más el sistema de salud. Situaciones similares atraviesan las regiones Arequipa, Piura y Loreto, tal como se viene alertando.

Las zonas con mayor número de casos de contagiados merecen ser atendidas de manera especial por Lima, pues la situación ha superado la capacidad de las administraciones regionales, tal como sucedió el año pasado, a inicios de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud no puede ser indiferente a lo que está pasando por estos días en distintas regiones. Hay miles de vidas en juego.