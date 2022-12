A pesar de los tiempos difíciles, la esperanza siempre asoma, y quienes integran nuestra pujante industria del entretenimiento lo saben muy bien; usualmente navegan contra la corriente y en los últimos años estuvieron a punto del colapso por la crisis sanitaria. Para ellos, siempre habrá una nueva oportunidad en el camino, una ocasión para reinventarse y sobre todo no le faltarán esas ganas de mostrar su arte en cualquier género. Y ya que mencionamos esa actitud guerrera y luchadora, hay que resaltar un interesante fenómeno que se está produciendo en los últimos años y que nos hace afirmar que dejaremos de ver con cierta envidia como los talentos de países vecinos se hacen megaestrellas de la música, mientras que por aquí no dejamos de ser artistas locales. Hay una muy interesante nueva generación de intérpretes y cantautores jóvenes que la tienen clara y que saben que es muy necesario estrechar lazos y contactos con productores extranjeros para poder acceder a las grandes ligas. Si bien, las redes y plataformas especializadas te dan la exposición que antes no se tenía, es vital rodearse con gente importante de la industria para que esos sueños se concreten en propuestas que empiecen a sacar del anonimato a los talentos. El influyente productor Sergio George y el no menos destacado, Alfredo Matheus, ambos creadores de éxitos y carreras de grandes artistas se encuentran en el Perú, buscando voces y estilos que producir y ya hay varios en la lista. A las que ya están en el camino como Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, que están tentando en el mercado internacional, se suman nombres como Cielo Torres, Farik Grippa, Gaby Zambrano, que serán los próximos que sorprendan en el ritmo de la salsa. Hay artistas de otros géneros como Mauricio Mesones. Adrián Bello, Alejandro y María Laura, por mencionar solo algunos que desde otros estilos también buscan su espacio fuera. Hay muchísimo talento por nuestras tierras, voces y propuestas que están expectantes por cómo se está desarrollando la escena musical, pero creemos que ya todos entendieron que además de buscar el equipo de trabajo adecuado para trabajar en sus carreras, hay que estudiar y analizar qué es lo que quieren proyectar en la industria y verse también como un producto. En estos tiempos el talento y la voz es vital, pero cómo hacer que te escuchen y te vean es también muy importante.