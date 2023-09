El Perú es un país que lo tiene todo. Es megadiverso y abundante en recursos naturales; su gran cantidad de monumentos históricos y atractivos turísticos dan cuenta de nuestra cultura milenaria, como Machu Picchu, que es admirado por el mundo entero. Sin embargo, además de la selección de fútbol (como antes el vóley) y la comida, son pocas las cosas que compartimos unidos todos los peruanos. Soy un convencido que sí podemos avanzar para que los peruanos unidos logremos grandes cosas; como reducir las brechas y mejorar la calidad de vida de todos; generar empleo para reducir la pobreza y encaminarnos firmemente hacia el desarrollo sostenible de un Perú con un gran futuro. Por ello, “unidos todo lo podemos, desunidos todos perdemos”, frase que viene difundiendo la presidenta Boluarte, es pertinente para incentivar la unión entre peruanos; encontrando coincidencias con nuestro pueblo trabajador; con las autoridades del Ejecutivo, del Congreso y con el sector público en general; pero también con el sector privado y los emprendedores. Solo así saldremos adelante. En el sentido particular de la frase, el sector pesquero industrial busca tender los puentes para resolver juntos la crisis por la que atraviesa; que como sabemos, en lo que va del año, viene dejando grandes perjuicios económicos al Estado, a los trabajadores y sus familias, a las empresas de toda la cadena pesquera que generan empleo descentralizado y por extensión a todos los peruanos. El sector pesquero industrial, solo, no puede resolver la crisis por la que venimos pasando; necesitamos trabajar unidos con las autoridades y que se tomen, sin temores, las decisiones correctas en el momento oportuno para no tener oportunidades perdidas; pero, si estamos desunidos, todos perderemos.