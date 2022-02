La televisión a nivel mundial está cambiando a un ritmo sorprendente, las plataformas en streaming, aunque muchos no lo quieran admitir, son las que marcan la tendencia. Aunque hay evidentes y comprensibles diferencias de inversión y recursos para producir contenidos en plataformas y en señal abierta, la lectura es que para poder enfrentar los nuevos hábitos de consumo del público, los responsables en generar los programas en la televisión convencional deben estar un paso adelante y no todo lo contrario. Pretender “revivir” propuestas que funcionaron en una época determinada, con la esperanza de que volverán a tener el éxito del pasado, no es algo que se pueda asegurar y se corre un gran riesgo si se apuesta por eso. Finalmente, eso es lo que sucedió con “Esto es Habacilar”, espacio que finalizó su ciclo antes de tiempo para apurar el retorno de “EEG” que debía regresar recién en marzo. ¿Qué sucedió? Pues simple y llanamente que el público, el gran juez de todo, decidió darle la espalda a una propuesta que nunca llegó a cuajar. En principio, los nostálgicos querían tener a Raúl Romero en la conducción y eso no sucedió y los jóvenes no le encontraron la gracia al programa, que sí le reconocen al formato de competencia. Por más esfuerzo que puso Róger del Águila, el nuevo conductor, se notaba que estaba en otra frecuencia, a pesar de tener al lado a Johanna San Miguel. Ni las modelos de antaño y los guerreros reciclados consiguieron cuajar la nueva propuesta de “Habacilar”. Y nos preguntamos: ¿qué hubiera pasado si Raúl Romero hubiera aceptado participar?, ¿podría haberse permitido interactuar con los asistentes y participantes al programa sin ese filtro que hoy es necesario para no caer en excesos? Lo que te daba risa antes, hoy no es bien visto y hasta eso deben pensar quienes se encargan de producir espacios que busquen avivar la nostalgia televisiva. Hablando del pasado, se anuncia el regreso de la serie “Al fondo hay sitio” tras seis años de ausencia, ocho temporadas y 1578 capítulos, con la expectativa de recuperar público y grandes audiencias en horario estelar. Tendrán que hilar fino quienes están detrás de ese proyecto, no es lo mismo la reunión de “Friends” o “Harry Potter en un especial que, ver a Los González y los Maldini en 200 nuevos capítulos. Pero esa será otra historia.