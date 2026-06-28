Ya es un hecho irreversible: Keiko Fujimori ganó la Presidencia de la República. Cuatro intentos le tomó al fujimorismo volver al Poder Ejecutivo y ahora enfrenta una tarea titánica.

El Perú que Keiko Fujimori recibirá el próximo 28 de julio no es el país que su padre dejó en 2000 tras el escándalo de los ‘vladivideos’, ni el país que ella viene intentando gobernar, sin éxito hasta hoy, desde el 2011. Somos un país roto, donde los presidentes no terminan los mandatos para los que fueron electos, donde campea la corrupción y que tiene una ciudadanía que sobrevive en medio de la informalidad y la delincuencia al tiempo que desconfía de todos.

Ese es el país que Keiko Fujimori deberá gobernar y debe hacerlo tratando de cerrar heridas y tender puentes. La mitad de los electores la rechaza y por eso la primera señal que el fujimorismo debe dar no es ideológica, sino política: el gabinete debe dar voz al Perú y su gobierno debe poner especial énfasis en las zonas que la repelen tanto a ella como al centralismo limeño.

Fujimori, al igual que Alan García en su segundo gobierno, tiene una oportunidad de oro para que su apellido deje de dividir y se vuelva un legado. El fujimorismo ya triunfó, ahora lo que necesita es que el Perú no siga perdiendo.