Se acabó al 100% el conteo de los votos para la Alcaldía de Lima, esto a un mes y una semana de los comicios, y bueno, los resultados dan como ganadora a la lista de Renovación Popular (RP). Por ese lado no hay más vuelta que darle al asunto. Sin embargo, a 45 días de la toma del cargo del nuevo burgomaestre de la capital –una ciudad de más de 10 millones de habitantes que necesita un trabajo serio desde la municipalidad, el cual no hemos visto hasta ahora–, nadie sabe quién será la primera autoridad edil.

Está claro que Rafael López Aliaga no podrá cumplir su sueño de reelegirse de manera encubierta, pues el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), totalmente fuera de tiempo y sin importarle el derecho del ciudadano de ir a votar debidamente informado, ha establecido que esa posibilidad está prohibida por la Constitución por más que “Porky” y sus congresistas intenten mover cielo y tierra, a fin de tener al líder de RP nuevamente al frente de la Municipalidad de Lima.

Se supone que una vez cerrado el paso a López Aliaga, le tocaría asumir el cargo a Jeanette Alonzo, a quien nadie conoce no sólo porque jamás ha difundido alguna propuesta como parte de su campaña para regidora en los comicios del 4 de octubre último, sino porque desde que se supo que “Porky” no podría ser el alcalde, tampoco ha salido a dar la cara. En una ocasión algunos periodistas se le acercaron a hacerle algunas preguntas, pero salió huyendo como si de algo clandestino se tratara.

En los últimos días el excandidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, ha dicho que le han informado que la señora Alonzo no tiene la intención de asumir el cargo, por lo que le tocaría al regidor que sigue en la lista: Jesús Gálvez, actual burgomaestre de Jesús María, a quien se señala como el responsable del fracaso en la refacción del Campo de Marte, cuyas obras han quedado inconclusas y no podrán ser entregadas antes del 31 de diciembre.

Lo cierto es que aún con el conteo de votos terminado, nadie sabe en la capital del país, con un tercio de la población total, quién será el alcalde. Muchos dirán que la culpa es de López Aliaga. Sin embargo, acá la mayor responsabilidad de este desmadre electoral recae en el titular del JNE, Roberto Burneo, y su colegiado, quienes han priorizado el legalismo y el silencio, antes de respetar el derecho de los ciudadanos de ir a elegir a sus autoridades con las cartas tendidas sobre la mesa. Sin duda, estos señores deben irse a sus casas.