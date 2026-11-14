La Marina de Guerra del Perú acondicionó un vehículo para trasladar al papa León XIV hoy, durante su visita a Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca.

El papamóvil recibió un cambio de color a blanco, distintivos del Vaticano, barandas metálicas y cojines especiales. Las modificaciones permitirán que el pontífice viaje de pie, pero sujeto a las estructuras del vehículo.

El santo padre viajará con los obispos locales, que ocuparán los asientos laterales, y su personal de seguridad. La unidad recorrerá entre 300 y 400 metros por la ciudad.

“Este vehículo ha sido acondicionado a requerimiento de su misma santidad”, explicó el técnico de la Armada Peruana Jorge Vásquez a RPP. Precisó que funcionarios de la Embajada de Italia inspeccionaron las unidades antes de su uso y que cuentan con un vehículo alterno ante cualquier eventualidad.