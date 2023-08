El congresista de la República Diego Bazán calificó como “incapacidad” el hecho de que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández, no haya adquirido el combustible para la maquinaria del Ministerio de Vivienda que limpiará el río Moche.

El legislador advirtió que las consecuencias de ello pueden ser muy graves y por eso planteó que la Fiscalía de Prevención del Delito intervenga.

No gestiona nada

“Hay zonas vulnerables en el río Moche que deben ser intervenidas. Pero acá hay que hablar con la verdad, lo que ocurre en la municipalidad de Trujillo es incapacidad por parte del alcalde que no puede gestionar algo para la ciudad. Solo basta ver las cifras del gasto de inversión y nos daremos cuenta de que en el octavo mes del año no invierte ni el 30% de su presupuesto. Eso demuestra que el burgomaestre no sabe dónde está parado”, manifestó.

El legislador dijo que como actualmente por la vía administrativa no hay una causal para procesar al alcalde por omisiones de funciones, es oportuno que la Fiscalía de prevención del delito intervenga.

“Nosotros vamos a impulsar una iniciativa legislativa para procesar administrativamente a los alcaldes que no asumen con responsabilidad el tema de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana”, aseguró.

Por lo pronto, Bazán se comprometió a solicitar información a la MPT para ver por qué no se ha comprado el combustible.

Lo denunciará

En tanto, el regidor de la MPT Jorge Vásquez Tirado informó que está reuniendo la información que demostraría que hay un compromiso por parte de la comuna, representada por el alcalde, para que cumpla con esa tarea de limpiar y descolmatar el río Moche.

“Solo me falta tener el acta de compromiso y yo mismo lo voy a denunciar por omisión de funciones. Él tiene que limpiar el tramo que le corresponde”, acotó.