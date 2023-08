Siempre se ha sostenido que son las municipalidades las que tienen que apoyar el trabajo preventivo contra la delincuencia. Se les asigna un presupuesto exclusivo para ello y los alcaldes y sus equipos técnicos son libres para gestionar diversos proyectos a fin de cumplir con esta función.

Pero, ¿realmente las comunas están cumpliendo con esta tarea? ¿Invierten eficientemente sus recursos? ¿Presentan proyectos innovadores para ayudar a frenar la ola criminal que golpea a la región? Pues bien, en este informe veremos cómo es que las autoridades ediles ejecutan el presupuesto que se les ha transferido para ese objetivo.

Pobre inversión

Lamentablemente, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), representada por el alcalde Arturo Fernández Bazán, se le asignó S/4′560,245, pero a una semana de ingresar a su noveno mes de gestión solo ha invertido S/469, 239; es decir, el 10.3% de esos recursos.

A la comuna distrital de El Porvenir se le transfirió S/5′523,202 y ha invertido S/2′863,855, lo que significa que tiene el 48.8%.

En el distrito de Florencia de Mora, el municipio recibió S/83,501 y ha invertido S/46,756; es decir, el 56.0%.

En cuanto a la comuna de Huanchaco, se le transfirió S/3′162,925 y ha ejecutado S/1′452,061, lo que representa un avance del 47.1%.

Hasta aquí estas comunas han invertido el dinero solo en sostener el patrullaje del Serenazgo y no manejan ni un otro proyecto más.

En la misma línea

En el distrito de La Esperanza ocurre lo mismo. El MEF le transfirió S/ 2′703,366 y a la fecha ha gastado S/1′195,372, lo que significa un avance del 48.3%.

Mientras, al distrito de Laredo se le transfirió S/ 505,924 y ha gastado S/ 288,059; es decir, ya ejecutó el 58.9%. No ha invertido en campañas u otras actividades para capacitar a la población.

El distrito de Moche recibió S/2′264,974 y ha gastado S/992,662, lo que significa 43.8% de avance.

La comuna de Salaverry tiene S/ 437,180 para invertir en seguridad ciudadana y gastó S/ 262,268. Su ejecución es de 60.0%.

Comuna y proyecto

A diferencia de las otras municipalidades, la de Víctor Larco Herrera recibió S/13′166,258 y a la fecha ha gastado S/5.864.092, lo que hace un avance del 45.2%.

No obstante, se maneja un proyecto para la construcción de Puestos de Auxilio Rápido (PAR) y compra de cámaras de vigilancia por un monto de S/5,887,595.2.

Casos extremos

En el MEF también figura el nuevo distrito de Alto Trujillo. Se le asignó S/ 150 mil para este rubro y a la fecha no ha invertido ni un sol.

El distrito de Poroto recibió S/54,441 y solo gastó S/ 3,812, el 7% de sus recursos. La comuna de Simbal recibió S/18,000 y no ha ejecutado ni un solo sol.

“Hay dejadez ”

El exjefe de la Tercera Dirección Territorial Policial (III Dirtepol - La Libertad) coronel PNP (R) Róger Torres Mendoza sostuvo que esta situación evidencia que los alcaldes no tienen un plan definido de qué hacer en seguridad ciudadana, pues no solo no invierten el dinero que se les asigna, sino que no tienen ninguna estrategia que permita hacer frente a la delincuencia e insisten en un cuerpo de Serenazgo que hace muy poco.

“Eso es dejadez y falta de compromiso. Al personal del Serenazgo se le contrató, se les puso un uniforme y se los puso en la calle. Ellos no tienen ninguna capacitación para cumplir con esa tarea de velar por la seguridad ciudadana, por lo que se debe invertir en capacitarlos y en otros planes que contemple la participación de la Policía y otras instituciones”, acotó.

De acuerdo con las últimas estadísticas, en La Libertad se han perpetrado 209 homicidios. De estos, 102 ocurrieron en Trujillo.

