El incremento de la velocidad del viento en la franja costera del país se mantendrá durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico oficial de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Esta condición se presentará desde el sábado 11 hasta el lunes 13 de abril y podría generar efectos en distintas zonas cercanas al litoral.

Según lo informado, la intensidad del viento pasará de ligera a moderada en varios puntos de la costa peruana.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 11 a 13 de abril, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal.



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Posibles efectos en la visibilidad

El aumento de las ráfagas podría provocar el levantamiento de polvo y arena en diversas localidades. Esta situación generaría una reducción de la visibilidad horizontal, principalmente en áreas expuestas.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla o neblina. Estas condiciones se presentarían durante la madrugada y en las primeras horas de la mañana en sectores cercanos al mar.

El reporte meteorológico incluye estimaciones sobre la intensidad del viento en distintas zonas del país. Para este sábado, se esperan valores cercanos a los 32 kilómetros por hora en la costa norte.

En la zona centro, las velocidades alcanzarían aproximadamente los 34 kilómetros por hora. En tanto, en la costa sur se prevén registros alrededor de los 20 kilómetros por hora.

El informe también detalla condiciones específicas en la región Ica. En ese departamento, las ráfagas podrían llegar hasta los 38 kilómetros por hora.

Zonas bajo alerta

El aviso comprende a varias regiones del litoral peruano que podrían verse afectadas por estas condiciones. Entre ellas se encuentran Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

En el caso de Áncash, se consideran las provincias de Casma, Huarmey y Santa. Para Arequipa, el monitoreo incluye la provincia de Caravelí.

En la región Ica, las zonas comprendidas son Chincha, Nasca, Pisco e Ica. Mientras tanto, en La Libertad se incluyen Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú.

Lambayeque presenta alerta en las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. En Lima, el aviso abarca Barranca, Cañete, Huaral y Huaura.

Finalmente, en Piura se consideran Paita, Sullana, Sechura y Piura. El Callao también figura dentro de las zonas donde se prevé la presencia de estos vientos.