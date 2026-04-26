El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta amarilla ante la presencia de lluvias que van de ligera a gran intensidad en la selva peruana para este lunes 27 y martes 28 de abril.

La entidad advierte que las precipitaciones podrían representar un riesgo para las poblaciones de las zonas amazónicas del país, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno y tomar las precauciones del caso.

Según el Aviso n.º 162, Senamhi prevé acumulados de lluvia cercanos a 60 mm/día en la selva norte, valores próximos a los 70 mm/día en la selva centro y cercanos a los 80 mm/día en la selva sur, durante estos dos días.

Además, este fenómeno estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

REGIONES AFECTADAS

Entre las regiones afectadas por las lluvias están Amazonas, Ayacucho, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno.

La entidad advierte a la población ser prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.