Las intensas lluvias que afectan la región Amazonas han provocado un nuevo desastre en el distrito de Jamalca, donde un deslizamiento de rocas destruyó dos viviendas del caserío El Cerezo. El derrumbe obligó a la evacuación inmediata de las familias que allí residían, para protegerlas ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Según el reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el desprendimiento de material rocoso impactó con fuerza en las estructuras de las viviendas, generando daños considerables que comprometen su estabilidad física y hacen inseguro su permanente. Ante esa situación, las autoridades locales ordenaron el traslado de los ocupantes hacia zonas de refugio temporal, donde se les brinda protección básica.

Así quedó el interior de una de las viviendas afectadas por el deslizamiento de una roca de gran tamaño.

Evacuación inmediata

La institución indicó que las casas quedaron inhabitables y con alto riesgo de colapso, por lo que se descarta su reingreso mientras se evalúa la posibilidad de reubicación. Mientras el equipo de protección civil continua supervisando el entorno para descartar que el deslizamiento se extienda a viviendas vecinas o rutas de acceso.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños materiales y con la identificación de necesidades básicas de las familias evacuadas. Se coordina el envío de albergues, víveres, paños de agua, frazadas y otros insumos esenciales para cubrir el periodo de atención inmediata.

Evaluación de daños del desastre. Fuente: Indeci.

Otras medidas complementarias

Al mismo tiempo, se trabaja en la articulación entre el gobierno local, regional y sectorial para definir el siguiente paso que consiste en la reubicación definitiva, reconstrucción asistida o el fortalecimiento de viviendas existentes, según el riesgo del terreno. La coordinación busca que el apoyo sea sostenible y se cuente con un diagnóstico técnico antes de tomar decisiones de mediano plazo.

Cabe recordar que el distrito de Jamalca se encuentra declarado en Estado de Emergencia mediante el Decreto Supremo N° 032‑2026‑PCM, vigente hasta el 9 de mayo de 2026, en el marco de la situación de riesgo generado por las intensas lluvias. Esa condición facilita la asignación de recursos y la adopción de medidas de protección inmediata para las familias afectadas.”