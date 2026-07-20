Una niña de seis años fue evacuada en helicóptero desde una comunidad de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, para recibir atención médica especializada. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que la menor fue trasladada al Hospital de Bagua, donde continuará con las primeras evaluaciones antes de ser derivada a Lima.

La paciente permanecía en el puesto de salud de Huampami, capital del distrito de El Cenepa, luego de sufrir una agresión sexual. Ante las limitaciones del establecimiento para atender un caso de esa complejidad, se gestionó su evacuación hacia un centro hospitalario con mayor capacidad.

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Gracias a las coordinaciones intersectoriales, se confirmó el traslado en helicóptero de la niña víctima de violación sexual hacia un hospital de Bagua, donde recibirá atención médica especializada. Previamente, será… pic.twitter.com/KcfqzoPTb6 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) July 19, 2026

El traslado se concretó después de que representantes de la comunidad pidieran la intervención de las autoridades para garantizar la atención de la menor. Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún-Wampis, solicitó el envío de una aeronave debido a la urgencia del caso.

Durante una entrevista con RPP, la dirigente explicó que la situación requería una respuesta inmediata por las condiciones de salud de la niña y las limitaciones existentes en la zona.

“Acá en Condorcanqui, en Amazonas, no han parado los casos de violencia y la situación de la niña es complicada; por eso es que requerimos esa emergencia y de corazón se los pido, también, que puedan agilizar el traslado de la menor para poder atenderla”, manifestó.

Pioc también indicó que el puesto de salud de Huampami no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar este tipo de emergencias. Entre las principales carencias mencionó la ausencia de un banco de sangre y de infraestructura adecuada para atender casos de alta complejidad.

Continuará su tratamiento en Lima

El MIMP informó que, una vez concluida la atención inicial en el Hospital de Bagua, la menor será trasladada a Lima para continuar con el tratamiento correspondiente. El objetivo es que reciba atención especializada de acuerdo con su estado de salud.

La entidad también señaló que un equipo psicosocial del Programa Nacional Warmi Ñan se desplazó hasta la zona para brindar acompañamiento a la niña y a su familia. El apoyo contempla atención especializada durante el proceso de recuperación y seguimiento del caso.

El caso volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrentan las comunidades alejadas para acceder a servicios de salud especializados. Asimismo, reavivó el llamado de organizaciones locales para fortalecer la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia contra niñas y adolescentes en la Amazonía peruana.