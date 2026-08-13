El premier Luis Galarreta afirmó que la principal prioridad del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori frente al fenómeno El Niño es proteger la vida de los peruanos.

Durante una reunión en Sechura, Piura, explicó que también se busca reducir los daños en infraestructura y bienes.

El jefe del Gabinete señaló que se han identificado más de mil puntos críticos en el país y que actualmente se interviene en más de la mitad.

Las labores incluyen acciones frente a problemas hídricos y sequías vinculadas al cambio climático, además de medidas para prevenir enfermedades posteriores a las lluvias y desbordes.

Galarreta informó que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, fue designado para liderar la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño.

En el sector maricultor, Fondepes confirmó la suspensión de créditos para quienes recibieron préstamos en 2025, mientras se revisa el marco normativo para aplicar la medida.